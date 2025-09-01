Haberler

Denizli’deki Yangın İçin Uçaklar İniyor

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Denizli’deki yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürerken, saatlerdir havadan alevlere su atan helikopterler yakıt ikmali için Buldan İlçe Stadyumuna iniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü Buldan ilçesinde başlayan yangına hem havadan hem de karadan aralıksız müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangının 5. gününde, havadan destek veren helikopterler, Buldan İlçe Stadyumunda yakıt ikmali yaparak yangın alanına dönüyor. Bu sırada yangında soğutma çalışmaları devam ederken, karadan da destek müdahaleleri yürütülüyor. Bölgeye birçok ekibin müdahale etmeye devam ettiği belirtilirken, soğutma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

