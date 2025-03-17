Denizli Demiryolu Taşımacılığı Gelişim Raporu Tamamlandı

DENİZLİ’NİN DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI RAPORU TAMAMLANDI

Denizli’nin ihracata dayalı sanayi yapısını güçlendirmek ve dış pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak için hazırlanan “Denizli’nin Demiryolu Yük Taşımacılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporu tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), raporu paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırladı. Rapor, kentin mevcut lojistik altyapısını değerlendirerek demiryolu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik öneriler getiriyor.

LİMANLAR VE ŞEHİRLER ARASINDAKİ YÜK MİKTARI

İhracata dayalı sanayi kentlerinden biri olarak öne çıkan Denizli ile limanlar ve diğer şehirler arasındaki yıllık ortalama yük miktarının 1,5 milyon tonu aştığı raporda belirtiliyor. Ancak bu yükün görece düşük bir kısmının demiryolu ile taşındığı vurgulanıyor. Sarayköy Yükleme Sahası ve Kaklık Lojistik Merkezi’nden elde edilen verilere göre, 2022-2023 döneminde demiryolu ile taşınan yük miktarının yıllık ortalaması 290 bin ton seviyesinde kalıyor.

POTANSİYELİN ALTINDA KALMA NEDENLERİ

Raporda, demiryolu taşımacılığının potansiyelinin altında kalma nedenleri detaylı şekilde inceleniyor. Denizli’nin bölgesel bir lojistik üs olmasının önündeki en büyük engeller analiz ediliyor. TCDD’nin gerçekleştirdiği Çamlık Tepe Rampası ve İZBAN Hattı yatırımlarının stratejik önemi, Kaklık Lojistik Merkezi’nin etkinliğinin artırılması ve organize sanayi bölgelerinin yükleme merkezi ihtiyaçları gibi kritik konular çözüm önerileri arasında öne çıkıyor.

REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, lojistik altyapının geliştirilmesinin Denizli’nin dış ticarette rekabetçiliğini artıracağını belirterek, sanayi ve lojistik sektörü temsilcileri ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ediyor. Raporda sunulan önerilerin hayata geçirilmesi durumunda, Denizli’nin lojistik kapasitesinin daha etkin kullanılacağı ve sanayi üretiminin küresel pazarlara daha hızlı ulaştırılacağı öngörülüyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın web sitesinden rapora ulaşmak mümkün.