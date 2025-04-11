Denizli Gençliği İçin Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI TOPLANTISI

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı planlaması için bir toplantı düzenliyor. Gençleri tütün, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılan bu toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendiriliyor ve 2025 yılı için yapılacak projeler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

GENÇLERİN KORUNMASI İÇİN STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Toplantıda, özellikle üniversite öğrencileri olmak üzere gençlerin ve sporcuların, tütün ve madde bağımlılığı ile davranışsal bağımlılıklardan nasıl korunabileceği ele alınıyor. Ayrıca, sahada yürütülen çalışmalarda etkinliğin artırılması amacıyla yeni stratejiler ve öneriler değerlendirilerek uygulanabilir hale getiriliyor. Gençlerin sağlıklı ve üretken bir geleceğe adım atabilmesi için kurumun tüm olanaklarının seferber edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KATILIMCILAR VE HEDEFLER

Bu önemli toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Feridun Cemal Sofuoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, çeşitli şube ve yurt müdürleri, kurum psikologları ve gençlik merkezi liderleri de katılıyor. Toplantının temel amacı, bağımlılıkla mücadelede daha etkili bir yaklaşım geliştirmek ve gençlerin geleceğini güvence altına almak.