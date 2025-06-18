Denizli Gençlik Programı Başvuruları Açıldı

GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Denizli Gençlik Merkezi, Türkiye – Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı için başvuruları başlattı. Denizli Gençlik Merkezi’nin Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi ile gerçekleştirdiği bu program, gençlerin kültürlerarası iletişim yeteneklerini güçlendiriyor ve uluslararası gönüllülük bilincini artırmayı hedefliyor. Program kapsamında kültürel etkinlikler, tarihi geziler, gönüllülük faaliyetleri ve gençlik liderleriyle etkileşim fırsatları sunuluyor.

MALİ DESTEK VE KATILIM ŞARTLARI

Tüm masraflar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak bu programda, 15 – 29 yaş aralığında toplamda 15 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecek. Başvurular, 16–30 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Gençlerin başvuruda bulunabilmesi için, gençlik merkezlerine üye olmaları, faaliyetlere aktif katılım sağlamaları, kamu ya da sivil toplum alanında gönüllülük deneyimi bulunmaları ve tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekecek.