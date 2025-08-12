Denizli İdman Yurdu Yeni Transferler Yaptı

TRANSFER HEYECANI

Denizli İdman Yurdu, TFF 3’üncü Lig’de kadrosunu güçlendirmek amacıyla dış transferde iki yeni futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı takım, Çayelispor’dan 24 yaşındaki kaleci Umutcan Yenisoy ile 1922 Konyaspor’dan 22 yaşındaki sağ bek Hüseyin Biber’i kadrosuna kattı.

HOŞGELDİN MESAJI

Denizli temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, “Umutcan Yenisoy ve Hüseyin Biber’e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Ankaragücü altyapısında yetişen kaleci Umutcan, geçtiğimiz sezon 3’üncü Lig’de 2, kupada ise 1 maça çıktı. Konyaspor altyapısında yetişen Hüseyin Biber ise 3’üncü Lig’de 23, kupada ise 1 müsabakada forma giydi.