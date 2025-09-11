Denizli İdmanyurdu 3 Puan İçin Hazırlanıyor

Denizli İdmanyurdu, TFF 3. Lig 4. Grup’un açılış maçında İzmir Çoruhlu FK’yı 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Ligin 2. haftasında Nazillispor ile karşılaşacak olan takım, bu mücadeleye 3 puan hedefiyle hazırlanıyor. Deplasmanda oynayacağı Nazillispor maçı için antrenmanlarını sürdüren Denizli İdmanyurdu futbolcularının istekli ve moralli oldukları görüldü. Takım, taraftarları önünde kazandığı ilk karşılaşmayla birlikte, Nazillispor maçında da başarılı olarak iyi başlangıçlarını devam ettirmek istiyor.

nazillispor MAÇINA HAZIRLIK

Nazillispor karşılaşması ile ilgili görüşlerini paylaşan Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, “Nazillispor çok ciddi bir rakip. Kupa maçımıza göre yapmış oldukları takviyeler var. İlk maç bizle kupada oynadılar. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Ligdeki ilk galibiyetlerini almak isteyeceklerdir. İç saha avantajını kullanmak isteyeceklerdir. Nazilli’nin sahası bakımda olduğu için maçı Didim’de oynayacağız. Çok sıkı çalışacağımız, çok ciddiye alacağımız, çok önem verdiğimiz bir maç. Futbolcularıma da maç hazırlık toplantısında söyledim. Her maça aynı ciddiyetle ve konsantreyle hazırlanmak durumundayız. Rakibin kim olduğu, hangi ligden geldiği, kupa ya da lig olduğu önemli değil. 30 maç boyunca aynı ciddiyeti sürdürmek zorundayız. Nazilli maçına da bu ciddiyetle hazırlanıp, inşallah 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

TRANSFER DURUMU

Takımın transfer durumu hakkında bilgi veren Sert, yalnızca stoper mevkisinde eksik bulunduğunu belirtti. “Şu an için eksik oyuncu sadece stoper bölgesinde. Bu bölgeye 2000 doğumludan küçük bir stoper almayı düşünüyoruz. 2 stoperimiz var, Nazmi ve Emrehan. Kendilerinden memnunuz, genç kardeşlerimiz. Enes Balcıoğlu ve Mehmet Berke Yanmaz da mevcut. Ayrıca daha tecrübeli bir stoper arayışımız var. Bu, hem oradaki rekabeti artırmak hem de ilerleyen süreçte sakatlık gibi durumlarda eksik kalmamayı sağlamak için kritik bir bölge. İnşallah hem karakter, hem oyunculuk hem de maliyet açısından en uygun futbolcuyu bulup kulübümüze kazandıracağız” şeklinde konuştu.