Haberler

Denizli İdmanyurdu 6 Yeni Transfer Açıkladı

DENİZLİ İDMANYURDU YENİ TRANSFERLERİYLE GÜÇLENİYOR

3’üncü Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, transfer döneminde gerçekleştirdiği 6 yeni takviye ile kadrosunu güçlendiriyor. Sezonun açılış maçında, pazar günü İzmir Çoruhlu FK’yı Denizli Atatürk Stadı’nda ağırlayacak olan kulüp, önemli isimlerle anlaşma sağladı.

GENÇ VE TECRÜBELİ OYUNCULAR KADRODA

Kulüp, Göztepe altyapısından gelen 18 yaşındaki kaleci Ramazan Arda Şahin, Bereketlispor’dan 18 yaşındaki forvet Enes Üstün, Yenimahalle Belediyespor’dan 19 yaşındaki stoper Enes Balcıoğlu ve Fransa’da ASF Pierrelatte’de forma giymiş olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Üncücan ile 3’er yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, Denizli ekibi 23 yaşındaki sol bek Hüseyin Akın Aydın’ı Elazığ FK’dan, kenar oyuncusu Mehmet Berke Yanmaz’ı ise Manisaspor’dan kadrosuna kattı.

ÖNEMLİ

Haberler

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.