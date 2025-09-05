Denizli İhracatı Ağustos’ta 409 Milyon Dolar

Denizli’de İhracat Artışı

AĞUSTOS AYI İHRACAT RAKAMLARI

Denizli’nin ihracatı, Ağustos ayında yüzde 5,6 artarak 409 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde ihracatın pozitif yönde ayrışan Denizli, 400 milyon dolar barajını 4. kez aşmayı başardı. Ülke ihracatı ise Ağustos ayında yüzde 0,9 azalarak 21,8 milyar dolar olarak kaydedildi. TİM tarafından yapılan açıklamalara göre, Denizli’nin ihracatı yüzde 5,6 artışla 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun yanında, Denizli İhracatçılar Birliği verilerine göre ihracat yüzde 3,3 azalarak 303 milyon dolar oldu. Aylık bazda il sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ocak-Ağustos döneminde Denizli ihracatı yüzde 8,2 artışla 3 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimiz ihracatının yıl başından bu yana istikrarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz.” dedi. Memişoğlu, bu başarının ilimizin güçlü sektörel çeşitliliği ve ihracatçılarımızın değişen koşullara uyum sağlama yeteneğinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Denizli’nin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 3,1 azalarak 127 milyon dolara, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,4 artışla 83 milyon dolara, demir-metaller ihracatı yüzde 16,1 artışla 61 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 23,9 artışla 27 milyon dolara, madencilik ihracatı ise yüzde 3,9 artışla 23 milyon dolara ulaştı.

Ağustos ayında ilimizin tarım ihracatının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Memişoğlu, genel tarım ihracatında yüzde 23,9’luk bir artış görüldüğünü ifade etti. Tarım alt sektörlerinde fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 172, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 112, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Denizli’nin ihracatında en fazla paya sahip olan ülke İngiltere oldu. Memişoğlu, “İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız Ağustos ayında yüzde 11,8 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi.” diye konuştu. ABD’ye ihracat ise yüzde 19,1 azalışla 38 milyon dolar olarak gerçekleşti. İtalya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 36,4 artışla 33 milyon dolara ulaşıldı. Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 9,5 azalışla 32,7 milyon dolara düştü. Fas’a ihracat ise yüzde 190,6 artışla 23 milyon dolar olarak belirlendi.