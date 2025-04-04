Denizli İhracatı Mart’ta Yüzde 9,8 Arttı. DENİB Kayıtlarına Göre 302 Milyon Dolar Oldu

DENİZLİ İHRACATINDA YÜZDE 9,8 ARTIŞ

Denizli’nin Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Kentin ihracatı yüzde 9,8 artarak 417 milyon dolara ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 7,8 artışla 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Denizli’nin ihracatında 2022 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığını gösteriyor.

BAYRAM TATİLİNE RAĞMEN REKOR PERFORMANS

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bayram tatili nedeniyle eksik iş gününe rağmen ulaşılan bu değerin önemini vurguladı. “Bayram tatiline rağmen ulaşılan bu değer, Denizli ihracatçısının uluslararası pazarlardaki tecrübesini ve dinamizmini açıkça gösteriyor. Öncelikle tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. Mart ayında Denizli, Türkiye genelinde ihracat sıralamasında 8. sırada yer aldı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,2 BÜYÜME

Ocak-Mart döneminde Denizli’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 1 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Başkan Memişoğlu, “Yılın ilk çeyreğindeki görünüm, yılsonu için belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefinin paralelinde ilerliyor.” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Konfeksiyon ihracatında yüzde 8 düşüş yaşanırken, elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi. Başkan Memişoğlu, “Denizli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 37 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 11 artışla 65 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 4 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10 artışla 23 milyon dolar oldu.” açıklamasını yaptı. Şubat ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 51, elektrik ve elektronik yüzde 37, otomotiv sektörü ise yüzde 35 artış gösterdi.

İNGİLTERE DENİZLİ İHRACATINDA LİDER KONUMDA

Denizli’nin ihracatında İngiltere, liderliğini sürdürüyor. Başkan Memişoğlu, “İngiltere’ye ihracatımız yüzde 17 artışla 52 milyon dolar oldu. ABD’ye ihracatımız yüzde 20 artışla 44 milyon dolar olarak gerçekleşti ve ikinci sıraya yükseldi. İtalya’ya ihracatımız yüzde 25 artışla 35 milyon dolar oldu. Almanya’ya ihracatımız yüzde 7 azalışla 30 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız ise yüzde 11 artışla 21 milyon dolar olarak kaydedildi.” ifadelerini kullandı.