Denizli İhracatı Yüzde 5,6 Artışla 409 Milyon Dolar

AĞUSTOS AYI İHRACAT RAKAMLARI

Denizli ilinin ihracatı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 5,6 artışla 409 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye genelindeki ihracattan pozitif yönde ayrışan Denizli, bu değerle 400 milyon dolar seviyesini dördüncü kez aşmış oldu. Ülke bazında Ağustos ayında ihracat rakamları yüzde 0,9 azalarak 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak Denizli’nin ihracatındaki bu artış umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ağustos ayında Denizli İhracatçılar Birliği’ne göre kayda alınan ihracat miktarı ise yüzde 3,3 azalış ile 303 milyon dolar olarak belirlendi. Bu aylık bazda Denizli, il sıralamasında 8. sıraya yükseldi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ocak-Ağustos döneminde Denizli ihracatı yüzde 8,2 artışla 3 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ilin ihracatının yılın başından bu yana istikrarını koruduğunu belirtti. Bu başarıyı, Denizli’nin güçlü sektörel çeşitliliği ve ihracatçıların değişen koşullara uyum sağlama kabiliyetine bağladı.

Denizli’nin tekstil-konfeksiyon ihracatı Ağustos ayında yüzde 3,1 azalarak 127 milyon dolara düşerken, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,4 artış ile 83 milyon dolara yükseldi. Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 16,1 artışla 61 milyon dolar, tarım ihracatı ise yüzde 23,9 artışla 27 milyon dolara ulaştı. Madencilik ihracatı ise yüzde 3,9 artış göstererek 23 milyon dolar oldu. Memişoğlu, tarım ihracatında yaşanan bu önemli artışa vurgu yaparak, “Ağustos ayında ilimizin tarım ihracatının damga vurduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Denizli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke İngiltere oldu. Memişoğlu, “İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız Ağustos ayında yüzde 11,8 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi” şeklinde konuştu. ABD’ye yapılan ihracatta ise yüzde 19,1 azalışla 38 milyon dolara düştü. İtalya’ya olan ihracat yüzde 36,4 artışla 33 milyon dolara ulaşırken, Almanya’ya ihracat yüzde 9,5 azalarak 32,7 milyon dolar oldu. Ayrıca, Fas’a yapılan ihracat, yüzde 190,6 artış ile 23 milyon dolara yükselerek dikkat çekti.