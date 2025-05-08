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Denizli İl Jandarma Komutanlığı 3 TOGG Eklemiştir

JANDARMA KOMUTANLIĞINA YENİ ARAÇLAR EKLENDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, envanterine 3 adet yeni TOGG aracı kattı. Bu yeni araçlar, modern teknolojisi ve çevreci yapısıyla, jandarma ekiplerinin vatandaşlara daha hızlı hizmet vermesini sağlamayı amaçlıyor.

YERLİ TEKNOLOJİYLE GÜÇLENME

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, yerli ve milli teknoloji ile desteklenmiş olan 3 TOGG aracı ekleyerek envanterini genişletiyor. Bu araçlar, jandarma ekiplerine mevzuat ve güvenlik hizmetlerinde aktif olarak yer alacak.

HIZLI HİZMET AMAÇLANIYOR

Yeni alınan otomobiller, modern altyapı ve çevreci özellikleriyle, jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda daha etkin bir şekilde görev almasına olanak tanıyor. Amaç, vatandaşların hizmetine daha hızlı ulaşmak.

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