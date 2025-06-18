Denizli İl Jandarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplamda 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar sırasında, uyuşturucu maddeler ve kullanılmakta olan malzemeler de ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞBİRLİĞİ VE DEVAM EDEN MÜCADELE

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın, uyuşturucu ile ilgili mücadelesinin devam ettiği belirtildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları çerçevesinde, 6 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 828 kullanımlık kannabinoid maddesi ele geçirildi.

SONUÇLAR VE YASAL İŞLEMLER

Yapılan operasyon neticesinde elde edilen uyuşturucu maddeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. 6 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla adli süreç başlatıldı ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.