Denizli İle Aydın Arasında Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Çatak Mahallesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesine ait Kızıldere Mahallesi arasında meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çatak Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa zamanda Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere Mahallesi’ne kadar ulaştı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına, orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başlangıçta küçük bir ormanlık alanda çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı öğrenildi.

İnegöl’de Genç Kız Düşerek Yaralandı

İnegöl'de 15 yaşındaki Eylül K., bir binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız için soruşturma açıldı.

