Denizli İY Nazilli Spor Canlı Yayın

DENİZLİ İY NAZİLLİ SPOR MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Denizli İY Nazilli Spor karşılaşmasını ekran başında izlemek isteyenler, canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Maçın heyecanını yakalamak için gereken bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ VE SAATİ

Denizli İY Nazilli Spor maçı hakkında güncel yayın bilgileri mevcut değildir. Ancak, bu önemli karşılaşma bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak. İzleyicilerin maçı kaçırmaması için önceden hazırlık yapmaları öneriliyor. İyi seyirler dileriz.

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu ve 62 gram metamfetamin bulundu.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Yazgan Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'daki Kral Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi görevine resmen başladı. Törende büyükelçilik ekibiyle fotoğraf çektirdi.

