Denizli Jandarma, Bülent K.’yi Gözaltına Aldı

DEVİYE SIRASINDA ŞÜPHELİ DURUM

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini tespit etti. Bu şüpheli durumu fark eden ekipler, Bülent K. ismindeki şahsı takibe aldı ve gözaltına aldı.

SUALTIYLA İLGİLİ YAŞANAN OLAY

Görüntüleri çekilen 2 turist, Bülent K. hakkında şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Bülent K.’nin cep telefonunda detaylı bir inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada, 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş olan pek çok video bulundu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bülent K. daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, Bülent K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.