Denizli Jandarma, Yeni Teknolojilerini Tanıttı

DENİZLİ IL JANDARMA KOMUTANLIĞI TEKNOLOJİK DONANIMINI TANITTI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 186. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sahada kullandığı teknolojik ekipmanları halkla buluşturdu. Bu etkinlikte, jandarma, trafik denetiminde, kaçakçılık olaylarında, narkotik mücadelede, olay yeri incelemelerde ve operasyon timlerinde kullandığı en güncel teknolojik araçları, silahları ile mühimmatı tanıttı.

VATANDAŞLARLA YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULDU

Denizli Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleştirilen ekipman sergisinde, vatandaşlar jandarma personeline merak ettikleri konularda sorular sorma imkanı buldu. Etkinlikte, özellikle yeni nesil teknolojilerle donatılmış araçlar ve milli yazılımlar kullanılarak güncellenmiş sistemler dikkat çekti. Ziyaretçilere, yaka kameralarının yazılım güncellemeleri doğrultusunda yüz tanıma sistemleriyle aranan şahısların daha hızlı bir şekilde yakalanabileceği, yerli üretim trafik denetleme radar sistemi ile hem gündüz hem de gece trafik kontrollerinin yapıldığını ve kaçak araçların daha hızlı tespit edildiği bilgisi aktarıldı.