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Denizli, Judo Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yaptı

OKUL SPORLARI JUDO KÜÇÜKLER GRUP ŞAMPİYONASI

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli’de gerçekleştirildi. Hasan Güngör Spor Salonu’nda 242 sporcunun katıldığı etkinliğin sona ermesinin ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları, çeşitli branşlarda devam ediyor.

HEYECAN DOLU MÜCADELELER

25-26 Mart 2025 tarihlerinde Denizli, Judo Küçükler Grup Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu’nda, 13 farklı ilden gelen 242 sporcunun kıyasıya mücadelesi büyük bir heyecana neden oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonucunda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcular da belirlendi.

SPORCULARA MADALYA TAKDİMİ

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın verdi. Bu başarı sayesinde dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası’nda illerini temsil etme hakkı kazanmış oldu.

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