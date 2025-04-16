Denizli Merkezefendi’de Bebek Cesedi Bulundu

BEBEK CESEDİ BULUNDU

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir çöp toplayıcısı tarafından konteynerde bulunan poşet içinde bir bebek cesedi tespit edildi. Olay, Sümer Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişi, çöp kutusunu karıştırırken poşet içerisinde bebek cesedini gördü. Bebek cesedini fark eden kişi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yapmış oldukları kontrollerde bebeğin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, çöpte ve bebeğin bulunduğu poşet üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından, erkek bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgenin güvenlik kameraları da inceleniyor. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.