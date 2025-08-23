Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ürün Üreticilerine Destek Verdi

ÜRETİCİYLE BERABER HASAT YAPTI

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sabah saatlerinde tarlaya inerek üreticilerle birlikte hasat yaptı ve kendi elleriyle mutfağında hazırladığı poğaçalarla onlarla kahvaltı etti. Tütün üreticilerine destek verdikten sonra bu kez de üzüm üreticilerinin yanında yer alan Ün, “Kaliteli üzümü kalite gerektirmeyen meyve suyuna vermek bu bağlara, bu toprağın bereketine haksızlık etmek demektir” dedi.

UZUN SÜREN SIKINTILARA DİKKAT ÇEKTİ

Denizli’de hasat sezonu devam ederken, tütüncülerin ardından üzüm üreticilerine destek veren Ün, sıcak havalarda gerçekleşen hasat çalışmalarını takip etti. Buldan’ın Doğanköy Mahallesi’nde, “Bugün çiftçimizin en büyük sıkıntısı fiyat belirleyememek. Ellerinde sofralık üzümleri var ama fiyat tutturamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar” açıklamasında bulundu.

ÜRETİCİLERİN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Sema Silkin Ün, üreticilerin fiyat belirsizliğinden dolayı yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “Kaliteli Buldan Sultaniye üzümünü, daha az kalite gerektiren bir alanda değerlendirmek zorunda kalıyoruz” dedi. Kaliteli üzümün hasat edilmeden meyve suyuna gitmek zorunda kalmasına karşı çıkan Ün, üreticilerin acilen ürünlerini toplamalarının gerektiğini vurguladı.

ÇİFTÇİLERİN SESİ OLACAK

Üreticilerin sıkıntılarını dile getiren Ün, Ankara’daki yetkililere konuyu ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti. “Bu maksatlı geciktirme, çiftçiyi piyasanın tekeli olmuş firmaların elinde oyuncak ediyor. Çiftçiyi her geçen gün üretimden geri çekmek için sanki özel bir çalışma yapılıyor gibi bir intiba oluşmuş durumda” ifadelerini kullandı. Üreticilerin düşünülerek bir yol haritası çizilmesini beklediğini de ekledi.