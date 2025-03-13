Denizli Milletvekili Ün, Ramazan Ziyaretlerinde

DENİZLİ’DE ESNAF VE VATANDAŞ İLE BULUŞMALAR

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ramazan ayı boyunca Meclis gündeminden arta kalan zamanlarda Denizli’de esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor. Pazaryerinde düzenlediği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Milletvekili Ün, akşam saatlerinde hastaneleri ziyaret ederek vatandaşların yüreğine dokunuyor. Denizli’ye gelip Gazi Bulvarı üzerindeki esnafları ve demokrasi pazarını ziyaret eden Ün, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Orak’ın ailesine taziye ziyareti de gerçekleştirdi.

İFTAR YEMEĞİ VE HASTA ZİYARETLERİ

Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Milletvekili Sema Silkin Ün, Servergazi Hastanesi’nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Milletvekili Ün, ziyaretlerinde ekonominin öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

RAMAZAN’IN BEREKETİ

Milletvekili Ün, “Tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle hafta sonları Denizli’de yoğun programımız oluyor. Önceki aylarda olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da esnaf ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğim. Fırsatını buldukça esnafımızla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyorum. Esnafımızın görüşleri benim için çok önemli. Anlattıklarını meclis kürsüsünden aktarma imkanımız oluyor. Ramazan bereketini de birlikte yaşıyoruz. Ziyaret esnasında hayır dualarını, güzel temennilerini aldık ve daha çok çalışmak için enerji topladık. Ramazan-ı Şerif’in güzelliklerle ve hayırla geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.