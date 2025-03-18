Denizli Milletvekili Ün’ün Anma Mesajı

SEMPTİN BAĞIMSIZLIK AŞKI

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Onların bağımsızlık aşkı zamanın en güçlü ordularını dize getirmiştir. Bugün de aynı ilhamla aziz hatırlarına layık olacak, canları kanları pahasına bizlere emanet bıraktıkları vatanımızı sonsuza dek koruyacağız.” dedi.

ŞEHİTLERİN RUHUNU YAŞATMAK

Milletvekili Ün, bu özel günle ilgili olarak videolu bir açıklama gerçekleştirdi. Videoda, “Bugün Türkiye’nin her karış toprağı olduğu gibi Denizli’de Çanakkale. Çanakkale şehitlerimizin fedakarlıklarla dolu hatıraları hepimizin aziz vatanımıza karşı sorumluluğunu artırıyor.” ifadelerini kullandı. “Onlar bayrağı arş-ı alaya, peygamber efendimizin komşusu olma makamına çıkartmış aziz önderlerimizdir.” diye ekledi.

GELECEK NESILLERE AKTARMAK

Sema Silkin Ün, şehrin her bir karış toprağında Çanakkale ruhunu daha da güçlü yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. “Bu ruh Denizli’mizi daha adil, daha müreffeh, daha adaletli bir geleceğe taşıma azmimizi perçinliyor. Bugün onların bize bıraktığı en büyük mirası birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu daha da güçlendirme sözü veriyoruz” dedi.

EMANETE SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Ün, “Çanakkale’de verilen mücadelenin ruhu Denizli’mizin her köşesinde yaşamaya, ilham vermeye devam edecek. Çanakkale geçilmez, geçilmeyecek. Bu topraklar bize şehitlerimizin emanetidir ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Onların bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak, Çanakkale Şehitlerini rahmetle andı.