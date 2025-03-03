Denizli Müftüsünden Jet İmamlığa Eleştiri

JET İMAMLIK HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, özellikle Ramazan dönemlerinde teravih namazlarıyla ilgili olarak sıkça gündeme gelen jet imamlık konusuna açıklık getirdi. Müftü Pamuklu, surelerin hızlı bir şekilde okunmasının, rüku ve secde hareketlerinin acele yapılmasının ibadetin tadını artırmayı zorlaştırdığını belirtti. “Bu nedenle jet imamları ve jet imamlığı tavsiye etmiyoruz” dedi.

RAMAZAN’IN FAZİLETLERİNE DİKKAT

Müftü Pamuklu, mübarek Ramazan ayının insanlık ve toplum bireyleri açısından önemli faziletler taşıdığını vurguladı. “Ramazan, bir Kur’an iklimidir. İslam’ın 5 temel şartının en yoğun yaşandığı aydır. Bu ayda, yediklerimize, içtiklerimize daha fazla dikkat ediyoruz. Daha da önemlisi, bilhassa fakir-fukaranın farkında olmaya çalışıyoruz. Ramazanı sadece oruçtan ve teravihten ibaret görmemek lazım. Onun içtimai, toplumsal alanını, bireysel, ibadet ve Kur’an ile buluşan tarafını görmek lazım.” dedi. Ayrıca, Kur’an meclislerinde elde edilecek hazzın önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Yıl boyunca görmediğimiz insanları iftar sofralarına davet etmenin veya bulundukları yerlere giderek dostlukları pekiştirmenin Ramazan’da mümkün olduğunu ifade etti. “İbadetten haz almak lazım. İçi boşalmış bir ibadetten sevap beklemek anlamsız olacaktır” şeklinde konuştu.

NAMAZIN USULÜNE UYGUN KILINMASI

Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, teravih namazlarında jet imamlık konusuna değinerek, “İçinize sindirerek Kur’an’ı okuduğunuz ve her hareketi sindire sindire yaptığınız zaman daha fazla manevi haz alıyorsunuz. Ramazan’da teravih hızlı kılındığı zaman çabuk bitiyor, gençlerin hoşuna gidiyor ama namazdan alınması beklenen haz ve lezzet alınamıyor.” ifadelerine yer verdi. Bu nedenle namazın daha usulüne ve erkanına uygun bir şekilde eda edilmesini önerdi. Müftü Pamuklu, “Doğrusu, kalbi bir doygunluk hasıl olacak kadar hem rüku hem secde de hem de rüküunun arasında da tavırlarda onu hissetmek lazım.” dedi. Ta’dil-i erkanın özellikle rükûda, kavmede, secdede ve celsede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe göre, bu dört yerde ta’dil-i erkanın vacip olduğunu, diğer bazı mezheplere ve Hanefilerden de İmam Ebü Yüsuf’a göre ise ta’dil-i erkanın farz olduğunu ifade etti. Böylece jet imamları ve jet imamlığı tavsiye edilmemektedir.