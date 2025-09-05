Denizli’nin Ağustos Asayiş Verileri Açıklandı

Denizli’de Ağustos Ayı Asayiş Verileri

Vali Ömer Faruk Coşkun, Ağustos ayı asayiş verileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, şahıslara karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 14 oranında azalma meydana geldi. Trafik denetimleri çerçevesinde denetlenen ve cezai işlem uygulanan araç sayısında artış yaşandığını ifade eden Vali Coşkun, ilde terör suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 şüphelinin yakalandığını belirtti.

SUÇ AÇIKLAMALARI VE YAKALAMALAR

Vali Coşkun, gerçekleştirilen devriye görevlerinin artışı ile birlikte, suç eğilimindeki şahıslar ve araçları fiziki ve teknolojik sistemlerle takip ettiklerini bildirdi. 2025 yılının Ağustos ayında asayiş olaylarının yüzde 94,6’sının, kişilere karşı işlenen suçların ise yüzde 95,8’inin aydınlatıldığını belirtti. “Hırsızlık suçundan 19, yağma/gasp suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 10, kasten öldürme suçundan 1, cinsel suçlardan 6, terör suçlarından 3, narkotik suçlarından 29, kaçakçılık suçlarından 15, siber suçlardan 15, diğer suçlardan 133 ve 234 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 468 şahıs yakalanmıştır” diye ekledi.

KAAÇAKÇILIK OPERASYONLARI VE BULGULAR

Kaçakçılıkla mücadelede önemli adımlar atıldığını vurgulayan Vali Coşkun, “72 operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 15 bin 400 adet sarma sigara, 3 bin adet makaron, 390 paket kaçak sigara, 8 bin gram tütün, 5 bin 940 litre kaçak etil alkol, 300 litre kaçak içki, bin 549 adet kaçak parfüm, 379 adet kaçak kol saati, 273 adet tarihi eser ve 7 adet tarihi eser arama dedektörü ele geçirilmiştir” ifadesini kullandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Denizli’de uyuşturucu maddelerle ilgili yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 242 kişiye adli işlem yapıldığı açıklandı. Vali Coşkun, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 48 kişi, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 189 kişi ve izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 5 kişi yakalanmıştır” dedi. Yürütülen çalışma kapsamında toplamda 8 bin 592 kullanımlık bonzai, 2 bin 747 gram esrar, 57 adet ecstasy hap ve diğer maddelerin ele geçirildiğini ifade etti.

SİBER SUÇLAR VE TRAFİK DENETİMLERİ

Siber suçlarla mücadelede de etkin tedbirler alındığına dikkat çeken Vali Coşkun, Ağustos ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda toplam 279 şahıs ile ilgili adli işlem yapıldığını aktardı. Ayrıca, trafik denetimlerine ilişkin ise 2025 yılı Ağustos ayında 179 bin 340 aracın kontrol edildiği ve bu denetimler sonucunda bin 2 bin 482 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

DÜZENSİZ GÖÇ MENFAATLARI

Son olarak, insan ticareti riski taşıyan bireylerin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda bin 797 yabancı uyruklu şahsın denetim altında tutulduğunu belirten Vali Coşkun, 72 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.