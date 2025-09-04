Denizli’nin Geleceği Temiz Üretim Projesi Başarı Kazandı

DENİZLİ SANAYİ ODASI’NDAN ULUSLARARASI BAŞARI

Denizli Sanayi Odası’nın yürüttüğü “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde” Projesi, 2025 Dünya Odalar Yarışması’nda büyük bir etki yaratmayı başardı ve “En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi” kategorisinde 4 Finalist arasında yer aldı. Proje, Avustralya’nın Melbourne kentinde gerçekleştirilen 14. Dünya Odalar Kongresi’nde jüri üyeleri ve katılımcılara sunuldu. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Şehrimiz için önemli çıktıları olan, boyahane sektörünün temiz üretim vizyonunu kapsayıcı ve katılımcı bir perspektifle ortaya koyan projemizi dünya sahnesine taşımak ve dünya Odaları ile yarışmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, Melbourne’deki görüşmelerinde Avustralya Türk Ticaret Odası ile mermer sektörü için stratejik bir anlaşmaya imza attığını da ifade etti.

DÜNYA ODALARI BOYUTUNDA ÖNEMLİ BULUŞMA

Kongreye, 100’den fazla ülkeden bine yakın iş insanı ve Oda temsilcisi katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte DSO Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kasapoğlu, Aydın, Kocaeli, Eskişehir Sanayi Odalarının Başkanları ve Ankara Ticaret Odası Başkanı da yer aldı. Ana teması “İş Dünyası, Hükümetler ve Odalar Ortaklığında Kalkınma” olan kongre, ICC Başkanı Philippe Varin’in konuşmasıyla açıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel iş ortamının mevcut durumunu, fırsatları ve riskleri gündeme getirdi ve kapsayıcı kalkınma için atılması gereken adımları ele aldı.

KÜRESEL ZORLUKLARA YENİ ÇÖZÜMLER

Denizli Sanayi Odası’nın “Best Green Transition Project / En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi” kategorisinde finale kalan “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde” Projesinin sunumunu DSO 5. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Onur Yıldırım gerçekleştiriyor. Yıldırım, projenin teknik detaylarını ve uygulandığı boyahane sektörüne sağladığı rehberliği aktardı. DSO üyelerinin yüzde 37’sinin tekstil sektöründe yer aldığını ve bu sektörün yaklaşık 5 milyar dolarlık Denizli ihracatının yüzde 30’unu oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, boyahanelerin yıllık su tüketiminin şehrin nüfusunun üçte birinin yıllık su ihtiyacına denk geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, yeşil dönüşüm yolculuğunda kalıcı yapılar inşa edildiğini ve enerji, su gibi verimliliğin öncelikler arasında bulunduğunu belirtti.

DENİZLİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ANLAYIŞI

Kasapoğlu, Denizli’nin üretim gücünün ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığının biraz daha ön plana çıktığını ifade etti. “Yol arkadaşlarımla birlikte, bu sahnede olmanın hayalini kurmuştuk. Çok çalıştık ve bugün o gururu yaşadık. Sonuç her ne olursa olsun, Oda olarak önemli bir iş çıkardık. Denizli’nin adını uluslararası iş dünyasında bir kez daha güçlü bir şekilde duyurduk” açıklamasında bulundu. Ayrıca, DSO’nun uluslararası etkinliklerde ses getirmeye devam edeceği vurgulandı.

MELOUBER ODAKLI GÖRÜŞMELER AND TEMASLAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na açılış resepsiyonunda eşlik eden Kasapoğlu, Avustralya’daki programı boyunca birçok önemli görüşme yaptı. Kasapoğlu, Melbourne’deki çeşitli programlarda Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık ve Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Al Thani ile bir araya geldi. Ayrıca, imzaladığı ‘Mermer Sektörü Mutabakatı’ ile ilgili olarak, “Ticari köprülerimizi güçlendirmek için adımlar attık. Özellikle mermer sektörümüzün bu pazara daha güçlü bir şekilde konumlanması için yapılan bu iş birliğinin iki ülke adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.