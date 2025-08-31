Denizli’nin Geleneği Su Yok Oluyor

KURAKLIK SEBEBİYLE GELENEKSEL ETKİNLİK DEĞİŞİYOR

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan Denizli’nin Çal ilçesine ait 852 yıllık “Sudan Koyun Geçirme” geleneği, bu yıl dikkat çekici bir şekilde tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri yatağında gerçekleştirildi. Aşağıseyit Mahallesi Muhtarlığı, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çallı İş İnsanları Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, köprübaşı mevkisinde toplandı. Her yıl geleneksel şekilde koyunların su içerisinde geçirilmesi ile bilinen bu etkinlikte, suyun çekilmesi nedeniyle bu sene koyunlar yalnızca yatağın içinden yürütüldü. Katılımcılar, “Su hayattır, can suyu haktır” yazılı pankartlarla etkinlikte yer aldı.

SU KRİZİ EKONOMİYİ VE EKOSİSTEMİ ETKİLİYOR

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın, nehrin suyunun azalmasının bu yılki yarışmayı yapamaz hale getirdiğini dile getirerek, “Geldiğimiz nokta trajedi. Son 5 yıldır Menderes Nehri’nin kuruması sonucu ekolojide de bir bozukluk oldu. Son 5 yıldır üzümler daha erken hasada geliyor. Suyun olmaması sadece ekonomik olarak değil bu bölgenin ekolojisini de bozdu. Bir nehrin akmaması o bölgenin sadece tarımsal yapısını değil, kültürel devamlılığını da yok ediyor” dedi.

GELENEĞİ YAŞATMA ÇABALARI

Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ise, “Ortalıkta sudan geçirilecek bir Menderes kalmadı. Bu acıklı bir durum. Biz burada suçlu aramıyor, çare arıyoruz. Menderes’in mutlaka bir can suyu olması lazım. Kurda, kuşa, böceğe bir su olması lazım. Su hayattır, can suyu haktır. Buradan yetkililere söylüyoruz, buraya sahip çıkılması lazım. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Bir millet kültürüyle var. Kültürü yok ettiğiniz zaman o millet yok olur” dedi. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz da geleneğin korunabilmesi için nehrin yeniden suya kavuşması gerektiğini vurguladı.

ETKİNLİKLER KISITLI OLDU

Çal Belediyesinden mayıs ayında yapılan açıklamada, etkinliğin bu yıl kuraklığın etkisiyle temmuz sonunda gerçekleşeceği bildirilmişti. Ancak, Çal Kaymakamlığı Türkiye’de görülen SAT-1 tip şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla organizasyonun düzenlenemeyeceğini duyurmuştu. Sonuç olarak, bu yılki etkinlik kuraklığa dikkat çekmek amacıyla Aşağıseyit Mahallesi’ndeki 30 kadar hayvanın katılımıyla sembolik bir şekilde gerçekleştirildi.