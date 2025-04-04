Denizli’nin Mart İhracatı 417 Milyon Dolara Ulaştı

DENİZLİ’NİN MART AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Denizli’nin Mart ayı ihracat rakamlarına göre kent ihracatı yüzde 9,8 artarak 417 milyon dolara ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 7,8 artışla 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DENİB’DEN İHRACAT PERFORMANSI AÇIKLAMASI

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Türkiye’nin Mart ayı ihracatının yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolar, Denizli’nin ihracatının ise yüzde 9,8 artışla 417 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kentin ihracat rakamları, 2022 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BAŞKAN MEMİŞOĞLU’NDAN İHRACAT BAŞARISI YORUMU

Eksik iş gününe rağmen ulaşılan bu değerin önemine dikkat çeken DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bayram tatiline rağmen ulaşılan bu değer, Denizli ihracatçısının uluslararası pazarlardaki tecrübesini ve dinamizmini açıkça gösteriyor. Öncelikle tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan, Mart ayında ilimiz ihracatı Türkiye’de 8. sırada yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise Denizli ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 yükselişle, 1 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki görünüm, yılsonu için belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefinin paralelinde ilerliyor” dedi.

SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSLARI

Konfeksiyon ihracatında düşüş yaşanırken, elektrik-elektronik ve otomotiv sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi. Başkan Memişoğlu, “Denizli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 37 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 11 artışla 65 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 4 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10 artışla 23 milyon dolar oldu. Şubat ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 51, elektrik ve elektronik yüzde 37 ve otomotiv sektörlerinde yüzde 35 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi” ifadelerini kullandı.

İHRACATTA LİDER ÜLKELER

Denizli’nin ihracatında İngiltere lider konumunu koruyor. Başkan Memişoğlu, “Lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 17 oranında artışla 52 milyon dolar olarak kaydedildi. ABD’ye olan ihracatımız yüzde 20 artışla 44 milyon dolar oldu ve ilimiz ihracatında yeniden ikinci sıraya yükseldi. Ardından gelen İtalya’ya ihracatımız yüzde 25 artışla 35 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında dördüncü sıraya gerileyen Almanya’ya ihracatımız yüzde 7 oranında azalışla 30 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız ise yüzde 11 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.