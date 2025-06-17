Denizli Organize Sanayi, Yeşil OSB Sertifikasını Aldı

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL OSB SERTİFİKASYONU SÜRECİNİ TAMAMLADI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyonu sürecini başarıyla tamamladı ve sanayide sürdürülebilir dönüşümün öncülerinden biri olmayı başardı. 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “En Çevreci OSB” seçilerek ‘Çevre Beratı’ ile ödüllendirilmiş olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 2021 yılında TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştı. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma amacıyla çalışmalarına devam eden Denizli OSB, bu doğrultuda Yeşil OSB başvurusu gerçekleştirmişti.

YEŞİL OSB BELGELENDİRME DENETİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Başvuru aşamalarını başarıyla tamamlayan Denizli OSB’de, 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından “Yeşil OSB Belgelendirme” denetimi yapıldı. Denetim öncesinde, Bölge Müdürlüğü içinde tüm birimlerin Yeşil OSB çalışmaları detaylı bir şekilde raporlandı. Ayrıca, TSE tarafından belirlenen 40 kriter için “Yeşil OSB” analiz çalışması gerçekleştirilerek 217 bölge firması bu çalışmaya dahil edildi. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yeşil OSB uygulamaları çerçevesinde, çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan belirlenen kriterleri yerine getirerek 2 gün süren denetimleri başarıyla tamamladı. Böylece Denizli OSB, Yeşil OSB Sertifikasını alan 18. OSB oldu.

TÖRENDE YETKİLİLER NELER SÖYLEDİ?

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi’ni uygulamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE iş birliğiyle yürütülen Yeşil OSB Projesi kapsamında süreci başarıyla tamamlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası’nı alan 18’inci OSB olmuştur. Bu bağlamda TSE Başkanlığı’nda bir tören düzenlendi. Törene Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, TSE Başkanı M. Sami Şahin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ile Denizli OSB’nin idari ve teknik yöneticileri katıldı.

Törende, sertifikayı Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı’ya TSE Başkanı M. Sami Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü takdim etti. Derya Baltalı, yaptığı konuşmada; “Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 1975 yılındaki kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlar ve yenilikçi çalışmalarıyla istikrarlı bir gelişim sergilemekte; ülkemiz sanayisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Toplam 5.500.000 m²’lik bir alanda faaliyet gösteren bölgemizde 215 adet sanayi parseli bulunuyor. Bu parsellerde üretim yapan firmalar, yıllık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştiriyor ve yaklaşık 30.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Denizli OSB olarak, sanayicilerimize kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli hizmetler sunma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte, Türk Standartları Enstitüsü’nün rehberliği ve denetimleriyle elde ettiğimiz uluslararası belgeler; sadece bölgemizin rekabet gücünü artırmakla kalmamış, aynı zamanda Türk sanayisinin sürdürülebilir geleceğine de katkı sağlamıştır. Hedeflediğimiz sertifikalar arasında 2002 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, 2020 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2021 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 2024 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yer alıyor.

Ayrıca, 2024 yılında TSE tarafından ISO 14064 Karbon Ayak İzi hesaplamamız da doğrulandı; yine aynı yıl Aralık ayında tamamladığımız Yeşil OSB Belgelendirme Süreci, 06 Şubat 2025 tarihinde TSE onayıyla sonuçlanmış ve Yeşil OSB Sertifikasını almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Bu başarı, yalnızca kurumumuzun değil, aynı zamanda Denizli OSB’de faaliyet gösteren tüm sanayicilerimizin çevreye duyarlı üretime olan bağlılığının somut bir göstergesidir. Türk Standartları Enstitüsü’nün değerli katkıları, rehberliği ve iş birliği bizim için son derece anlamlıdır. Bu destek sayesinde, Denizli OSB olarak sanayicilerimizi daha rekabetçi, daha çevreci ve daha güvenli bir geleceğe taşıma hedefimiz devam ediyor. Bu vesileyle, şahsım ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi adına sizlere içten teşekkürlerimi sunar; iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.