Denizli OSB’de Enerji Semineri Yapıldı

SEMINERİN DETAYLARI VE HEDEFİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Aydem Perakende iş birliğiyle düzenlenen “Enerji Sektöründeki Önemli Gelişmeler ve İş Dünyasına Yönelik Çözümler” semineri, Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Bu etkinlik, enerji sektöründeki güncel gelişmelerin ve iş dünyasına yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara sunulması amacıyla organize edildi.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SUNUMU

Seminerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2025 yılına yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi çerçevesinde belirlediği yeni tüketim limitleri ve fiyatlandırmalar, Aydem Perakende Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık tarafından detaylı bir şekilde aktarıldı. Sunum kapsamında, EPDK’nın güncel düzenlemeleri doğrultusunda tüketicilerin karşılaşabilecekleri değişiklikler, serbest tüketici limitlerindeki güncellemeler ve enerji ticareti alanındaki gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Aydem Enerji’nin sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri katılımcılara sunuldu.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Etkinlikte katılımcılara, sektörel kavramlar çerçevesinde yeni döneme dair değerlendirmeler ve enerji tüketimlerini daha verimli hale getirecek çözümler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, devlet teşvikleri ve regülasyonlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Seminerin sonunda, karşılıklı fikir alışverişinin sağlandığı bir networking oturumu düzenlendi. Bu bölümde katılımcılar, enerji sektöründeki uzmanlarla bire bir görüşme fırsatı bulurken, kendi tüketim profillerine uygun tarife seçenekleri üzerine bilgi aldı.

Seminere, Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık, Kurumsal Müşteriler Satış Müdürü İlyas Kahraman ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ceyda Yalçınkaya’nın yanı sıra, Denizli ve Aydın illerindeki firmaların temsilcileri ve sanayiciler katıldı. Bu sayede katılımcılar, enerji sektöründeki önemli gelişmeleri daha iyi anlayarak, iş dünyasında etkili çözümler üretebilme imkanı buldu.