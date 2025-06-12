Denizli OSB’de “Enerji ve Çevre” Semineri Yapıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Özlü Mühendislik ve ENVORA Ar-Ge Mühendislik işbirliği ile “Enerji ve Çevre Dostu Teknolojiler” konulu semineri Denizli OSB Konferans Salonu’nda organize etti. Etkinlikte, özellikle tekstil sektöründe enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ileri teknolojilerin kullanımı gibi önemli konular ele alındı. Sektör temsilcileri, sanayiciler ve firma yetkilileri bir araya gelerek çeşitli konular üzerinde tartışmalarda bulundu.

SUNUMLAR VE GÖRÜŞLER

Sürdürülebilir üretim teknikleri, baca filtreleme sistemleri, endüstriyel atıkların arıtılması ve çevreye duyarlı enerji çözümleri üzerine detaylı sunumlar yapıldı. Katılımcılar, etkinlik boyunca sektörün güncel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler ve uygulamalar hakkında özgün bilgiler alma fırsatı buldu. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin ve ileri teknolojilerin artan önemi, seminer boyunca vurgu yapılan konulardan biri oldu.

KONUŞMACILAR VE KATILIMCI PROFİLİ

Seminerde, Özlü Mühendislik Genel Müdürü Selçuk Özlü, ENVORA Ar-Ge Mühendislik Genel Müdürü Prof. Dr. Taner Yonar, Özlü Mühendislik Satış Mühendisi Elif Kiraz, Satış ve Servis Destek Sorumlusu Sinem Eren, Ar-Ge Sorumlusu Ahmet Akın ve Ar-Ge Mühendisi İlayda Umutkan gibi uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı. Bu etkinlik, katılımcılara sektörel gelişmeler hakkında derinlemesine bilgi edinme ve deneyim paylaşma imkanı sağladı.