Denizli OSB’de İnfoTürk ve Huawei Etkinliği

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile İnfoTürk, Huawei ve BilgiTürk iş birliğinde düzenlenen “İnfotürk Group & Huawei ile Bilişim” konulu toplantı Denizli OSB Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bilgi teknolojilerindeki en son yenilikler ve gelişmelerin ele alındığı etkinlikte sektörde öne çıkan isimler, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE HEDEFLER

Etkinliğin açılış konuşmasını İnfoTürk Group Genel Müdürü Murat Tepeli gerçekleştirdi. Tepeli, “Teknolojiyi merkez alan her kurum daha sürdürülebilir olacaktır” ifadeleri ile etkinliğin amacını vurguladı. “Bugünkü etkinliğimiz sadece bir bilgi paylaşımı ortamı değil; aynı zamanda geleceği birlikte inşa etme iradesinin bir göstergesidir” diyen Tepeli, İnfoTürk’ün bilişimde sadece yazılım geliştirmediğini, aynı zamanda çözüm üreten ve dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden bir ekosistem olmayı hedeflediğini belirtti. Sanayi bölgelerinin yalnızca üretim değil, aynı zamanda inovasyon üssü olması gerektiğini ifade eden Tepeli, bunun yazılım, otomasyon, veri analitiği ve siber güvenlik ile mümkün olabileceğini söyledi.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÜZERİNE SUNUMLAR

Açılış konuşmalarının ardından Huawei Müşteri Yöneticisi Hasan Tahsin Ertuğrul, markanın küresel teknoloji vizyonu ve güncel ürün portföyünü katılımcılara aktardı. Ertuğrul, Huawei’nin sadece bir teknoloji sağlayıcısı olmadığını, aynı zamanda dijital dönüşümün mimarı olduğunu vurguladı. BilgiTürk Denizli Bölge Yöneticisi İsmail Şener, veri merkezli çözümler arasında öne çıkan Huawei Ocean Protect Çözümü ile altyapı güvenliği ve sürekliliği hakkında detaylı bilgiler sundu.

FINANSAL YÖNETİM VE DİJİTALLEŞME

Stratejist ve Yönetim Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Sağdıç, “Zorlu Makroekonomik Şartlarda Nakit Akış Planlaması ve Senaryo Analizleri” başlıklı sunumunda, teknoloji kadar stratejik finansal yönetimin de dijital çağın önemli bir unsuru olduğunu belirtti. İnfoTürk Yazılım Müdürü Bülent Gerçekaslan ise, tekstil sektörünün dijitalleşme örneği olarak Arakne Dokuma Otomasyonu sistemini tanıttı. Bu sunumda, üretimde otomasyonun verimliliğe ve sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağladığı gözler önüne serildi.

SONUÇ VE SORU-CEVAP OTURUMU

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap oturumunda katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri konular hakkında doğrudan sorular yöneltme fırsatı buldu. Bu etkileşim, katılımcıların bilgi ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olarak değerlendirildi.