Denizli OSB’de Jeneratör Semineri Yapıldı

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE SEMİNER DÜZENLENDİ

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölgedeki sanayicilere yönelik bir seminer düzenledi. “Jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemleri” üzerine gerçekleştirilen seminer, Denizli OSB Konferans Salonu’nda sanayicilerin katılımı ile yapıldı. Etkinlikte, Murat Çakal, Arken Jeneratör şirketini tanıttı.

TEKNİK DETAYLAR PAYLAŞILDI

Seminerin devamında, firmanın özel projeler müdürü İsmail Çetin, “Jeneratör Seçimi ve Senkronizasyon Sistemleri” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çetin, doğru jeneratörü seçmenin yöntemlerini ve birden fazla jeneratör ya da şebeke ile senkronize çalışmanın önemi gibi teknik detayları aktardı. Ayrıca, jeneratör seçimi ve senkronizasyon sistemlerinin elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde ne denli kritik konular olduğunun altını çizdi.

KATILIMCILAR SORULARINI YÖNELTTİ

Seminerin bitiminde, katılımcılar merak ettikleri soruları sorma fırsatını yakaladı. Bu etkileşim, seminerin faydalılığını artıran unsurlardan biri oldu.