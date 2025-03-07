Denizli OSB’den Pamukkale Üniversitesine İftar Programı

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE İFTAR PROGRAMI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören 3 bin öğrenciyi her gün geleneksel iftar programında buluşturuyor. Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Birlik ve beraberlik ruhunun ön planda tutulduğu bu organizasyona, özellikle Pamukkale Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösteriyor. Etkinlik, Bölge sanayicileri ve öğrenciler arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluşturuyor.

ETKİNLİK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada: “Bölgemizdeki firmalar, Ramazan Ayı boyunca Pamukkale Üniversitesi öğrencilerimize yönelik olarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi’nde iftar yemeği düzenliyor. Bu iftar programı, her gün 3.000 öğrencimizin orucunu hep birlikte açtığı anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor. Bizler, bu organizasyonu Ramazan’ın manevi atmosferine uygun bir şekilde, öğrencilere moral ve huzur kaynağı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu güzel birlikteliği sağlayan ve katkı veren tüm sanayicilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

DAYANIŞMA RUHU PEKİŞİYOR

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu iftar programı, bölgedeki dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir etkinlik haline geldi. Sanayiciler, öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla her gün gerçekleşen iftar yemeği, sadece oruç açmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve insanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, organizasyonun her yıl artan katılımı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin düzenlediği bu etkinlik, toplumsal birlikteliği artırırken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar oluşmasına da yardımcı oluyor. Hem sanayiciler hem de öğrenciler için önemli bir buluşma noktası haline gelen iftar programı, sessiz bir dayanışma örneği olarak Ramazan ayı boyunca devam ediyor.