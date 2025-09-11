Denizli OSB, Sanayicilere Bilgi Verdi

ETKİNLİKTE SANAYİCİLER BİR ARAYA GELDİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, sanayi firmalarına ekonomik gelişmeler ve finansal stratejiler hakkında bilgi vermek amacıyla dikkat çekici bir etkinlik düzenledi. “Makro Ekonomik Göstergeler Işığında Kurumsal Finansman ve Halka Arz Süreçleri” başlıklı toplantı, sanayicilerin büyük ilgi gösterdiği bir platform haline geldi. Bu etkinlik, Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve önemli isimlerin katılımıyla sektöre anlamlı katkılar sundu.

SEKTÖRDEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ile çok sayıda sanayici katıldı. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Gerz, Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Yurdal Yalman ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan, katılımcılara Türkiye ekonomisi ile ilgili kapsamlı analizler ve sanayi şirketleri için özel finansman stratejileri sundu.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantının ana başlıkları arasında Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve gelecek beklentileri, sanayi şirketleri açısından makroekonomik göstergelerin önemi, kurumsal finansman planlamaları ve halka arz süreçlerinin ayrıntıları yer aldı. Katılımcılara, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket içi finansal yapıların nasıl güçlendirilebileceği, halka arz öncesi hazırlıkların öneminin ne olduğu ve kurumsal finansmanın rekabet gücünü artırmadaki rolü hakkında bilgiler verildi. Özellikle KOBİ’lerin bu süreçlerde karşılaşabileceği zorluklarla ilgili çözüm önerileri de dikkat çekti.