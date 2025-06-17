Denizli OSB, TSE ile Yeşil OSB başvurusu yaptı

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL OSB SERTİFİKASYONUNU TAMAMLADI

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyonu sürecini başarıyla tamamladı ve sanayide sürdürülebilir dönüşümün öncülerinden biri oldu. 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “En Çevreci OSB” ödülünü alan Denizli OSB, 2021 yılında TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almayı başardı. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler geliştiren Denizli OSB, bu proje kapsamında Yeşil OSB başvurusu yaptı. Başvuru sürecini tamamlayan Denizli OSB’de 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından “Yeşil OSB Belgelendirme” denetimi gerçekleştirildi. Denetim hazırlıkları sırasında tüm birimlerin Yeşil OSB çalışmaları detaylı bir şekilde raporlandı. Bunun yanı sıra, TSE’nin belirlediği 40 kriter için kapsamlı bir “Yeşil OSB” analiz çalışması yapılarak 217 bölge firması sürece dahil edildi.

YEŞİL OSB SERTİFİKASI’NI ALAN 18. OSB OLDU

Bölge Müdürlüğü, Yeşil OSB uygulamaları çerçevesinde çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan belirlenen kriterleri yerine getirerek 2 gün süren denetimleri başarıyla geçti. Böylelikle Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası alan 18. OSB olarak kayıtlara geçti. Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi’nin uygulanmasına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE tarafından yürütülen Yeşil OSB Projesi’nin süreci tamamlandı. TSE Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, TSE Başkanı M. Sami Şahin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve bölgenin idari ve teknik yöneticileri katıldı. Törende, Derya Baltalı’ya sertifikayı TSE Başkanı M. Sami Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü takdim etti.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİMİN GÖSTERGESİ

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, törende yaptığı konuşmada “Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 1975 yılındaki kuruluşundan itibaren sürekli yenilikçi yatırımlar gerçekleştirerek istikrarlı bir gelişim sergiledi. Toplam 5.500.000 m² alanda faaliyet gösteren bölgemizde 215 sanayi parseli mevcut. Bu parsellerdeki firmalar, yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yapıp, yaklaşık 30.000 kişiye istihdam sağlıyor.” dedi. Baltalı, sanayicilere kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli hizmet sunma vizyonlarına bağlı kaldıklarını ifade etti. Türk Standartları Enstitüsü’nün rehberliği sayesinde elde ettikleri belgelerin bölgenin rekabet gücünü artırdığını ve Türk sanayisinin sürdürülebilir geleceğine katkı sağladığını belirtti. Aldıkları sertifikalar arasında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yer alıyor. Ayrıca, 2024 yılında TSE tarafından ISO 14064 Karbon Ayak İzi hesaplamalarının doğrulandığını ve Yeşil OSB Belgelendirme Süreci’nin TSE onayıyla sonuçlandığını kaydetti. Baltalı, “Bu başarı, hem kurumumuzun hem de Denizli OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerimizin çevre duyarlılığının bir göstergesidir.” şeklinde ifade etti.