Denizli Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Değişikliği

DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü 2022 yılının Nisan ayından bu yana sürdüren Ömer İlman, görevini daha önce Denizli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak çalışan Süleyman Erdoğan’a devretti. Gençlik, Spor ve Yurt Hizmetleri gibi çok sayıda birimi içerisinde barındıran ve geniş bir alanda hizmet sunan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bu görev değişimi yaşandı. Ömer İlman, 2022 yılından itibaren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak çalışırken, Süleyman Erdoğan kamu yöneticiliğinde uzun yıllara dayanan tecrübeyle bu göreve atandı.

İLMAN’DAN DUYGUSAL VEDA

Görev sürecinde duygularını paylaşan Ömer İlman, Denizli’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarından tesis yatırımlarına, Gençlik Merkezlerinden Yurtlara kadar ekip olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını ve önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Gençlik ve spora hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten İlman, Süleyman Erdoğan’a yeni görevinde başarılar diledi.

ERDOĞAN’DAN YENİ HEDEF VE PROJELER

Süleyman Erdoğan ise Denizli’de Gençlik ve Spor’a hizmet etme heyecanını yaşadığını belirtti. Erdoğan, gençlere yeni fırsatlar sunmayı planladıklarını ve her gencin kendi potansiyelini keşfetmesi adına çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Gençlik ve Spor camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm kurumlarla işbirliği içinde gençliği ve sporu daha da güçlendirecek projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Görev süresinde sağladığı hizmetler nedeniyle İlman’a teşekkür eden Erdoğan, ona çiçek takdim etti.

– DENİZLİ