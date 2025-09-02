Denizli Stantta Yer Aldı Şam Fuarında

DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ŞAM FUARINDA YER ALDI

Denizli’nin tekstil sektörü temsilcileri, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarında boy gösteriyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ortak stant alanıyla fuara katılım sağlıyor. Fuarla eş zamanlı olarak, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk iş insanlarından oluşan geniş bir ticaret heyeti de etkinlikte yer alıyor. Genel Sekreter Uğur Dayıoğlu’nun katıldığı etkinliklerde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendiriliyor.

FUARIN TİCARİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fuarla ilgili düşüncelerini ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ortadoğu’nun en köklü fuarlarından biri olan Uluslararası Şam Fuarı’nda, ihracatçı birliklerimizle birlikte ortak stant alanında yerimizi aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlanması ve işbirliğinin güçlenmesi, bölgemiz ihracatçısı için de yeni kapılar açıyor. 62. kez kapılarını açan bu fuarın, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari bağları derinleştirmesine ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlamasına inanıyorum, tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Memişoğlu, “Ülkemizin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Bilindiği üzere, ilk çeyrekte ülkemiz ekonomisi yüzde 2,3 oranında büyümüştü. İkinci çeyrek verilerine göre ise beklenenin üzerinde bir büyümeyle yüzde 4,8 artış kaydedildi. Şu an ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para ve maliye politikalarına rağmen gerçekleşen bu büyüme trendini olumlu olarak nitelendirebiliriz. Büyüme rakamları açıklandığında bizim irdelediğimiz ilk konu ihracatın katkısı oluyor” diye belirtti.

İkinci çeyrek verilerine göre, mal ve hizmet ihracatı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 artarken, ithalat ise yüzde 8,8 yükseldi. Net ihracatın büyümeye etkisi ise negatif 1,4 puan oldu. Memişoğlu, 2025 yılına dair bu verilerin dış ticaretin büyümeye katkısının sınırlı kaldığını gösterdiğini dile getirerek, “Büyümenin ana kaynağını iç talep oluşturuyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise; işgücü ödemelerinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 42,0 oranında artması. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ise yüzde 38,4 oldu. İşgücü maliyetlerimiz rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla sanayicileri en çok zorlayan gider kalemi haline gelmiş durumda. Ülkemizin büyüme rakamlarının artış kaydetmesi bizler için sevindirici bir haberken, önümüzdeki çeyrekte ihracatımızın büyümeye katkısının pozitif olmasını temenni ediyoruz” dedi.