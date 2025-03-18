Denizli, StoneFair Xiamen’de Uluslararası Tanıtım Yaptı

DENİZLİ SANAYİ ODASI FUARA KATILDI

Denizli Sanayi Odası, 12 firmanın iştirak ettiği Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti ile birlikte 16-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen StoneFair Xiamen Fuarı’na katılım sağladı. DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, sektör temsilcileriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, “Denizli’nin doğal taş sektörü, uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Denizli’nin bu alandaki üretim kapasitesini ve kalitesini, küresel pazarlara tanıtarak sektörümüzün daha da ileriye gitmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

STONEFAIR XIAMEN’İN ÖNEMİ

25. StoneFair Xiamen, taş endüstrisi için dünyanın en büyük ve en önemli ticaret fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Fuara, 40’tan fazla ülkeden 2 bini aşkın katılımcı ve 120 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı. Bu önemli organizasyon, doğal taş sektöründe dünya çapında iş birlikleri kurmak isteyen firmalar için eşsiz bir fırsat sağlıyor. Xiamen kentinde düzenlenen bu fuar, Türk doğal taş sektörü için de büyük bir anlam taşıyor. Fuar, Türkiye’nin ihracatta en büyük ikinci pazarı olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor.

DENİZLİ’NİN DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ

Denizli Sanayi Odası, bu yıl 12 firmanın katılımıyla 13-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti ile fuarda yer aldı. Xiamen’deki fuarın açılış töreninde birçok önemli isim de yer aldı; bunlar arasında Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi gibi isimler bulunuyor. DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Türk doğal taş sektörünün gücünü uluslararası arenada vurgulayarak, fuar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “18 Milli, 31 bireysel katılımlar toplam 49 firmayla Türk Doğal Taşını fuarda temsil ediyoruz.”

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN FIRSATLAR

Serter, Denizli’nin üretim ve ihracat kapasitesini vurgularken, “Fuar öncesi mermer fabrikalarının ve depolarının bulunduğu bölgeyi ziyaret ettik. Fuarın, geçen seneye kıyasla daha kalabalık olduğunu gözlemledik. Ancak eski alımkar durumunun olmadığının değerlendirilmesi de önemli. Türkiye’de yüzde 4,35 paya sahip olan Denizli, Ege Bölgesi maden ve metaller ihracatının yaklaşık %22’sini oluşturuyor” dedi. DSO Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti, sadece fuara katılım sağlamakla kalmadı, ayrıca sektör temsilcileriyle yüz yüze B2B görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri oluşturma fırsatlarını değerlendirdi. Türk firmaları, Çinli alıcılarla güçlü ticaret ilişkileri kurmayı hedefliyor.