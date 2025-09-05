Denizli Tarım ve Orman Müdürü Çalışıyor

DAYANIŞMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buldan’da meydana gelen orman yangının ardından dayanışma ve hasar tespit faaliyetlerini sürdürüyor. Yangının etkilediği bölgede yer alan üreticilere yönelen destekler aralıksız devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte, yangından zarar gören üreticileri yalnız bırakmıyor. Yapılan yardımların ihtiyaç sahibi üreticilere ulaştırılması ve hasar tespit çalışmaları titizlikle devam ediyor.

HASAR TESPİTİ VE YARDIMLAR

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, bu konudaki açıklamalarında şunları belirtiyor: “Yangından etkilenen üreticilerimizin yaralarını birlikte sarmak amacıyla harekete geçtik. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan ayni yardımlar ihtiyaç sahibi üreticilere güvenli ve adil bir şekilde dağıtılıyor. Teknik ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor ve hemen çözümler üretmeye çabalıyoruz. Dayanışmamız, üreticilerimizin yanında olduğumuzun göstergesidir. Birlikte güçlüyüz; birlikte iyileşeceğiz.”