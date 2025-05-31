Denizli Tavas’ta Hırsızlık Yapıldı

DENİZLİ’DE HIRSIZLIK OLAYLARI

Denizli’nin Tavas ilçesinde, faaliyette olmayan bir fabrikanın içindeki eşyaları çalan Şükrü Akpiliç (45), Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) tarafından yakalandı. Akpiliç’in, aynı fabrikadan toplam 140 kez hırsızlık yaptığı ve bu eylemlerle toplam 20 milyon değerinde eşya çaldığı belirlendi.

JASAT EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’ndeki bir bağ evinden 50 bin lira değerinde bir akü çalındı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) hemen harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin Şükrü Akpiliç olduğunu tespit etti.

FAALİYETLERİ ARAŞTIRILDI

Jasat, Akpiliç’i teknik ve fiziki takibe aldı. Tavas ilçesindeki faaliyette olmayan fabrikanın çalıntı eşyalarının kaynağının orası olduğu belirlendi. Akpiliç’in, eylül ayında kapanan fabrika binasına düzenli olarak işçi gibi giderek içerideki kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo ve musluk gibi 20 milyon değerindeki parçaları çalıp, hurdacılara sattığı tespit edildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

AKPİLİÇ TUTUKLANDI

Jasat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan Şükrü Akpiliç, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.