Denizli Tekstil Fuarda Yer Aldı

DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ FUARA KATILDI

Denizli tekstil sektörünün temsilcileri, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı’na katıldı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ortak stant ile fuara katılım sağlıyor. Fuar etkinlikleri süresince, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türk iş insanlarından oluşan geniş bir ticaret heyeti de Şam’da yer alıyor. DENİB Genel Sekreteri Uğur Dayıoğlu, etkinliklerde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor.

İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ortadoğu’nun en köklü fuarlarından biri olan Uluslararası Şam Fuarı’nda, ihracatçı birliklerimizle birlikte ortak stantta yerimizi aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlanması ve işbirliğinin güçlenmesi, bölgemiz ihracatçısı için de yeni kapılar açıyor. 62. kez kapılarını açan bu fuarın, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari bağları derinleştirmesine ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlamasına inanıyor, tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum” dedi.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, “Ülkemizin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte ülkemiz ekonomisi yüzde 2,3 oranında büyümüştü. İkinci çeyrek verilerine göre ise beklenenin üzerinde bir büyüme ile yüzde 4,8 artış kaydedildi. Sıkı para ve maliye politikalarına rağmen gerçekleşen bu büyüme trendini olumlu olarak nitelendirebiliriz. Büyüme rakamları açıklandığında, bizim irdelediğimiz ilk konu ihracatın katkısı oluyor. 2025 üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı. Net ihracatın büyümeye etkisi ise negatif 1,4 puan oldu. Kısacası, 2025 yılı ikinci çeyrek verilerinde mal ve hizmet ihracatı artışını sürdürse de ithalattaki yüksek artış nedeniyle dış ticaretin büyümeye katkısı sınırlı kaldığını görüyoruz. Büyümenin ana kaynağını iç talep oluşturuyor.” bilgisini verdi.

Memişoğlu, “İşgücü ödemelerinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 42,0 oranında artması önemli bir husus. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı ise yüzde 38,4 oldu. İşgücü maliyetlerimiz, rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla sanayicileri en çok zorlayan gider kalemi haline gelmiş durumda. Ülkemizin büyüme rakamlarının artması sevindirici bir haberken, önümüzdeki çeyrekte ihracatımızın büyümeye katkısının pozitif olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.