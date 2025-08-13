Denizli, TETSİAD’la Ev Tekstili Zirvesi

DENİZLİ’DE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE YENİ PROJELER

Türkiye ev tekstili sektörünün merkezi olan Denizli’de, projelerini paylaşan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, “Türkiye ev tekstilini tasarım, kalite ve markasıyla dünyanın zirvesine taşıyacağız. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızda boş vaat yok, bizim ağzımızdan çıkan söz senettir” dedi. Şahinler, Denizli’de sektör temsilcileriyle bir araya gelerek adaylık projelerini tanıttı. Toplantıda ev tekstiline dair projeler, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. TETSİAD Denizli Temsilcisi İlhan Sicimli, açılış konuşmasında, “TETSİAD’ın başarılı çalışmalarında geçmiş dönemlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık bayrağı devralmak için bu kararı aldık. İnşallah seçimi kazanacağız. Sektörde en alt birimlere kadar ineceğiz ve çalışacağız. Genç arkadaşlarla bu yönetime talipiz” ifadelerini kullandı.

Ev tekstili denince akla gelen güçlü şehirlerden biri olan Denizli’nin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Murat Şahinler, ekonomik zorluklara rağmen, bu şehrin sadece üretim değil, aynı zamanda emeğin ve ustalığın bir merkezi olduğunu ifade etti. Şahinler, “Denizli, Türkiye’nin gururu olan bu şehirde sizlerle birlikte olmak büyük bir sorumluluk. Denizli yalnızca ülkemiz için değil, dünyanın yakından tanıdığı bir üretim üssü. Geçtiğimiz yıl Denizli’nin ihracatı yaklaşık 4.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunun önemli bir bölümü ev tekstili ürünlerinden elde edildi. Bu şehir, ürettiğini başarıyla dünyaya sunan bir vizyona sahip. TETSİAD olarak bu başarıyı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.

MARKALAŞMA VE YENİ PROJELER

“Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak” diyen Şahinler, oluşturacakları komisyonlarla ve ulaşılabilir bir yönetimle sektörün ihtiyaçlarına yanıt vereceklerini belirtti. Ayrıca, Hometex Fuarı’nı güçlendirerek ortak akılla yönetilen bir organizasyon haline getireceklerini de iletti. “Fasondan Markaya” dönüşüm programıyla üreticilerin markalaşma sürecine rehberlik edeceklerini belirten Şahinler, dijital dönüşümün sağlanacağı bir yapı oluşturacaklarını vurguladı. Ayrıca, ev tekstili akademisi kurulacak ve üniversite-sanayi iş birlikleri artırılacak. Genç TETSİAD Komisyonu’nun aktif hale getirilmesine de önem verileceği kaydedildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK

Toplantıda İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sektör bizim. Denizli ekibimiz oldukça genç ve hepsi heyecanla çalışıyor” dedi. Seçimde Murat Şahinler ve ekibine başarılar dileyen Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise bu tür makamlara talip olmanın büyük bir fedakarlık gerektirdiğini dile getirdi. TETSİAD’ın ev tekstil sektörü için önemli bir konumda olduğunun altını çizen Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TETSİAD’ın yürüttüğü çalışmalara destek vereceklerini belirtti.