Denizli Vali Coşkun Yangın İnceledi

VALİ COŞKUN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELER YAPTI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ilçesindeki Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan yangın alanını ziyaret etti. Yangın söndürme faaliyetlerini yerinde gözlemleyen Vali Coşkun, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle’den devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

ÇALIŞMALARIN KOORDİNASYONU İÇİN TOPLANDILAR

Ziyaretinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezine geçen Vali Coşkun, yangının kontrol altına alınması için sürdürülen mücadelelerin koordinasyonu ile değerlendirilmesi amacıyla yetkililerle bir araya geldi. Bu toplantıda, yangınla ilgili yürütülen çalışmaların etkinliği ve ilerleyişi üzerinde duruldu.