Denizli Vali’si, Vatan’ın Kutsallığını Vurguladı

DENİZLİ HALKINA VURGU YAPILDI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Denizli halkı, vatan toprağının kutsallığına olan derin inancı ve sarsılmaz kararlılığıyla, düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir” şeklinde bir açıklama yaptı. 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denizli’nin Milli Mücadeledeki önemine dikkat çekti.

BAĞIMSIZLIK VE HÜRRIYET İÇİN HASSASİYET

Vali Coşkun, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetine olan bağlılığını vurguladı. “Türk milleti, binlerce yıllık tarihi boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine her zaman büyük bir hassasiyetle sahip çıkmıştır. Asil Türk milleti, bağımsız yaşama iradesini her türlü zorluk ve tehdit karşısında dahi kararlılıkla korumuş, gerektiğinde bu uğurda can vermekten asla çekinmemiştir,” dedi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin 15 Mayıs 1919’daki fetvasını hatırlatarak, “İstiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla zaferi elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜCE MİRASIN YAŞATILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Vali Coşkun, “Bugün bizlere düşen görev; atalarımızdan devraldığımız bu yüce mirası yaşatmak, milletimizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı uyanık olmak, daima birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır” şeklinde konuştu. Bu düşüncelerle, Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’de Denizli halkına öncülük eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi’yi ve tüm kahramanları; ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.