Denizli Valisi, Anneler Günü’nü kutladı

DENİZLİ VALİSİ’NDEN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Denizli’nin Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü sebebiyle kapsamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında annelerin sadece ailelerin değil, toplumların da temel direkleri olduğunu vurguladı. “Onlar sadece aileyi değil, aynı zamanda toplumu da ayakta tutan, değerlerimizi yaşatan, geleneklerimizi geleceğe taşıyan en büyük emek sahipleridir” dedi.

ANNELERİN DEĞERİ VE ROLÜ

Vali Coşkun, annelerin hayat içindeki yerlerini ve önemini dile getirerek, “Hayatımızdaki en kıymetli varlıklar olan, sevgi, şefkat ve merhametin timsali olan annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aile yapısını güçlendiren, sağlıklı nesillerin temeli atan annelerimizin; ailenin temeli ve toplumumuzun en güçlü yapı taşı olduğu muhakkaktır.” şeklinde ifade etti.

FEDAKAR ANNELERİ UNUTMAYALIM

“Annelerimiz; karşılıksız sevgileriyle yüreğimize dokunan, fedakarlıklarıyla yolumuzu aydınlatan ve her zaman yanımızda olan en kıymetli rehberlerimizdir.” diyen Vali Coşkun, annenin toplum üzerindeki etkisini de belirtti. Mesajında ayrıca, “Unutmamalıyız ki bilgi ve tecrübelerini evlatlarına özenle aktaran anneler; şekillendirdikleri şahsiyetler aracılığıyla yalnızca bireyleri değil, toplumları ve medeniyetleri de inşa ederler.” dedi.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ŞÜKRAN

26. yılda başta şehit ve gazilerimizin fedakar anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü kalpten kutladığını söyleyen Vali Coşkun, “Ebediyete uğurladığımız annelerimizi rahmetle anıyor; hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.” dedi.