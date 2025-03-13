Denizli Valisi’nden 14 Mart Mesajı

DENİZLİ VALİSİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Coşkun, mesajında “İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm toplumların en önemli hedefidir” dedi. Ayrıca, hekimlik mesleğinin öneminin tarihin her döneminde korunduğunu vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Vali Coşkun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturundan yola çıkarak, “Fedakar sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için göstermiş oldukları titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Modern dünyada sağlık sektörünün, gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Coşkun, bu sektörde iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir hizmet yapısının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Sağlık personelinin daha iyi imkanlarla çalışmasının sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu belirtti.

HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİLEKLER

Son olarak, sağlık çalışanlarına yönelik olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, kendilerini hayat kurtarmaya vakfetmiş fedakar bir şekilde hizmet eden tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bütün sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.