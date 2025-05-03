Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Nisan verilerini duyurdu

VALİ COŞKUN’DAN ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLAMASI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Nisan ayı asayiş verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Coşkun, 2024 Nisan ayına göre kişilere yönelik işlenen suçlarda yüzde 11,3, mal varlığına yönelik işlenen suçlarda ise yüzde 9 azalma olduğunu belirtiyor. Denizli genelinde jandarma ve emniyetin sorumluluğundaki asayiş verilerini paylaşan Vali Coşkun, “Denizli genelinde Asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirilmiştir. Şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri aracılığıyla takipler neticesinde mal varlığına ve kişilere karşı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Nisan ayında ilimizde meydana gelen kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 76,1’i toplamda tüm suçların yüzde 91,3’ü aydınlatılmıştır” diyor.

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI

Vali Coşkun, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaları da aktarıyor, “Hakkında arama kararı olan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 29, yağma/gasp suçundan 10, dolandırıcılık suçundan 46, kasten öldürme suçundan 5, cinsel suçlardan 4, terör suçlarından 3, narkotik suçlardan 50, kaçakçılık suçlarından 19, siber suçlardan 33 ve diğer suçlardan 120 ve ifadeye yönelik aranan 569 olmak üzere toplam 887 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır” şeklinde ifade ediyor.

SUÇ ORGANİZASYONLARINA OPERASYON

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele hakkında Coşkun, ” Kasten öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 ayrı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 73 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 59 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda 32 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmiştir” diyor.

UYGULAMA VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Uyuşturucu maddelerin yayılımını engellemek amacıyla yapılan çalışmaların da altını çizen Vali, “Yapılan aramalarda 83 bin 859 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 1 kilogram esrar maddesi, 265 gram metamfetamin maddesi, 20 gram kokain maddesi, 39 gram eroin maddesi, 14 bin 570 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 39 kök kenevir bitkisi, 100 adet Ecstasy hap maddesi ele geçirilmiştir” diyerek, farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde 1,728 kişiye ulaşıldığını belirtiyor.

SİBER SUÇLARLA MÜDAHALE

Siber suçlarla mücadele adına yapılan çalışmalara da değinen Coşkun, “2025 yılı Nisan ayında siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen 275 şahıs ve hesap hakkında ilgili ve ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçları kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarından 3 şahıs, çevrimiçi çocuk istismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır” açıklamalarında bulunuyor.

TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik güvenliğine yönelik yürütülen denetimlerin sonuçlarını da paylaşan Vali Coşkun, “Denizli genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 166 bin 877 araç denetlenmiş ve 38 bin 792 otomobil gibi çeşitli araçlara cezai işlem uygulanmıştır. 2025 yılı Nisan ayında 2 bin 128 adet araç trafikten men edilmiştir” diyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ÖNLENİYOR

Denizli’deki mülteci ve insan ticareti riskine karşı da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Coşkun, “2025 yılı Nisan ayında İlimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 18 bin 82 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 457 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır” ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.