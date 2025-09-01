Denizli Yangını İçin Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan ve Aydın’ın Buharkent ilçesini de etkileyen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Denizli Buldan sınırlarında patlak vermekle birlikte, zaman zaman Aydın’ın Buharkent ilçe sınırlarında da etkili hale geliyor.

HEDEF ALEVLERİ SÖNDÜRMEK

Yangının söndürülmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece gündüz çalışıyor. İki ilde etkili olan bu yangına müdahale etmek için bölgede 27 helikopter, 1 uçak, 151 arazöz, 10 iş makinası ile birlikte 886 personel, alevlere karşı karadan etkin mücadelesini sürdürüyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek, yapılan çalışmalara dair bilgi alıyor.