Denizli’ye Yangın Müdahaleleri Devam Ediyor

DENİZLİ’DE YANGIN BÜYÜDÜ VE TAHLIYELER YAPILDI

Denizli’de 5 gündür devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Bölmekaya Mahallesi’ne kadar ulaştı. Bu durum sonucunda çevrede tahliyeler gerçekleşti. Gece saatlerinde yapılan yoğun müdahalelerle yangın mahalle çevresinde kontrol altına alındı ve evlerde hasar oluşmadığı tespit edildi. Buldan ilçesinde meydana gelen yangın, 4. gününün öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle büyümeye devam etti ve bu süreçte köyün çevresindeki ormanlık alanlara ve tarlalara sıçradı.

BÖLGEDE GÜÇLÜ MÜDAHALELER YAPILIYOR

Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz, itfaiye ekipleri ve TOMA araçları gönderildi. Yangından etkilenen bazı vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yangının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir evin yanmadığı belirlendi. Ancak mahalledeki birkaç evin çatısında, rüzgarla taşınan alevlerden dolayı küçük hasarlar oluştu.

VATANDAŞLARLA BULUŞMA VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Coşkun, yangınla ilgili yapılan çalışmaları anlatarak durum hakkında bilgi aldı. Bölmekaya Mahallesi’nde yaşayan Erdal Kara, olayla ilgili görüşlerini paylaşarak, “Allah’a şükür, şu anda zararımız yok. Birkaç tane evin çatısı yandı. İtfaiye ekipleri müdahalelerde bulundular. Bütün ekipler hayvanlarımızı tahliye etti. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Yangın daha da büyümesin diye bazı noktalarda ağaçları kestiler. Canla başla mücadele ettik. Şu anda köyümüzde yanan bir ev yok. Yoğun müdahaleler sonucu köyümüzdeki yangın söndürüldü” dedi.