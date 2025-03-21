Denizli Yörükleri 10. Mevlit ve İftar Programı

MEVLİT PROGRAMI VE İFTAR YEMEĞİ İLE ŞEHİTLER ANILDI

Denizli Yörükleri Derneği, bu yıl 10. kez gerçekleştirdiği mevlit programını, Fatih Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen 4 bin kişilik iftarla icra etti. Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde okutulan mevlit geleneği, bu yıl da Ramazan’a denk geldiği için sürdürülmeye devam etti. Etkinlik, iftar saatiyle ile bir arada yapıldı ve mevlitin akabinde katılımcılara 4 bin kişilik iftar yemeği sunuldu.

İFTAR YEMEĞİNE KATILIM YÜKSEK OLDU

İftar yemeğine Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hayırseverler ve halk katılım sağladı. Yazar Esat Şişman, iftar sırasında Çanakkale’deki kahramanlık destanları üzerine bir sunum yaptı. Ayrıca Binyıl Tarih Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ahmet Aydınlı, iftar duasını gerçekleştirdi.

DENİZLİ YÖRÜKLERİ DERNEĞİ BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, yaptığı konuşmada “Dernek olarak bu yıl 10. kez düzenlediğimiz 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinliğimizle, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Bizleri bu ülkeyi, bu toprağı, bu vatanı emanet eden şehitlerimizi her 18 Mart’ta anmaya çalışıyoruz. Destek veren kurum ve kuruluşlara, iş adamlarımıza ve esnaf arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bize bu konuda yardımcı olan yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün şehitlerimizin anısına hazırladığımız 4 bin kişilik yemekte tüm Denizli halkını görmekten mutluluk duyuyoruz. Gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah 11. mevlidimizde de bir arada oluruz” şeklinde konuştu.

RAMAZAN MANEVİYATINA UYGUN ETKİNLİKLER

İftar programında bulunmaktan memnuniyetini dile getiren AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Fatih Mahallesi’nde imece usulü hazırlanmış bu güzel iftarda birlikteyiz. Bu gelenek 10 yıldır devam ediyor. Tüm Yörüklerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Yörükler Derneği başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinlik Ramazan’ın ruhuna uygun, manevi değerlere uygun güzel bir program. Tüm hemşehrilerimizin Ramazanı mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun, hastalarımıza şifa versin” ifadelerini kullandı.