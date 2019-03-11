Denizli’de deprem! Kandilli’den açıklama

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasahanesi’nden açıklama geldi.

Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 12.22’de ve 6,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

TRT